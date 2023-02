Die plakative Machtfrage !

Foto: Wandelstadt-Team

Wer seine Webseite neu gestaltet und neue Texte veröffentlicht geht ja gerne den Weg die „sozialen Medien“ zu bespielen: FaceBook, Twitter, Instagram und so weiter. Wir gehen da etwas haptischer ran und haben es auf ein Plakat geschrieben: Siehe: Plochinger Straße 48 in Oberesslingen – ganz in der Nähe des Sozialkaufhauses.

Das mit dem „Siehe“ meinen wir ganz wörtlich: Am Samstag, den 11. Februar um 15.00 Uhr werden sich einige Menschen vom Wandelstadt-Team vor dem Plakat versammeln und es …. anschauen. Und die Menschen werden von den Menschen des Plakats angeschaut. Wer das etwas unsinnig findet, mag es einfach einen „FlashMob“ nennen, und schon ist es ein modernes Hippster-Event! Im Grunde ist es einfach eine gute Gelegenheit uns „Live und in Farbe“ zu treffen und mit uns zu sprechen!

Wer am Samstag keine Zeit hat, mit uns auf das Plakat zu starren, kann uns per eMail kontaktieren: info@wandelstadt-esslingen.de – um in Erfahrung zu bringen wann wir uns wieder (auch „Live und in Farbe“) als Wandelstadt-Team treffen. Dabei geht es meist ums „Machen“, nicht nur um unseres – sondern um das der engagierten Esslingerinnen und Esslinger. Ein Teil davon ist in unserem Veranstaltungskalender sichtbar was alles „gemacht“ wird. Sagt uns was Ihr noch alles tolles macht. Das nennen wir „Die Machtfrage stellen“ – und schon schließt sich der Kreis und die Überschrift ist erklärt.