Die Netzwerk-Plattform für engagierte Menschen

Foto: Leonie Schories

Liebe engagierte Esslinger:innen, jetzt ist es soweit und unsere Webseite www.Wandelstadt-Esslingen.de wartet schon freudig auf Eure Inhalte! Denn ab sofort bieten wir Euch die Chance auf unserer Webseite in unserem Veranstaltungskalender auch Eure Veranstaltungen zu veröffentlichen. Wir veröffentlichen alle Veranstaltungen, die zu unserer Vision passen: Ein gutes Lebens für alle Menschen und Mit-Lebewesen, hier in Esslingen und überall auf der Welt, jetzt und auch für die zukünftigen Generationen. Damit wir Eure Veranstaltungen für Dezember und Januar veröffentlichen können, schickt uns bitte eine Beschreibung der Veranstaltung zu mit dem Titel, dem Ort mit genauer Adresse, Datum mit Uhrzeit, einem Bild mit Bildrechte-Inhaber und einem Link zu mehr Informationen (falls möglich). Im Moment übernehmen wir noch das Einpflegen der Veranstaltungen, ab nächstes Jahr könnt Ihr das dann selbst direkt auf unserer Webseite machen. Gerne könnt Ihr uns auch unabhängig davon, ob Ihr gerade eine aktuelle Veranstaltung habt, eine Beschreibung Eurer Initiative/Vereins/Gruppe schicken mit einem Foto und Euren Kontaktdaten, denn wir wollen auf unserer Webseite eine Übersicht aller aktiven Initiativen/Vereine/Gruppen anbieten. Schickt bitte Eure Veranstaltungen bzw. die Beschreibung Eurer Gruppe an: info@Wandelstadt-Esslingen.de. Wir freuen uns riesig darauf mit Euch gemeinsam diese digitale Plattform für bürgerschaftliches Engagement zu etablieren, denn ES liegt in unserer Hand. Und los geht´s!