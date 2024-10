Die LESART wirft ihre Schatten voraus

Foto: BÜK

Vom 3. bis zum 30. November finden die Esslinger Literaturtage statt. Die Lesart, die von der Stadtbücherei Esslingen und der Esslinger Zeitung veranstaltet wird, ist ein Literaturfestival nicht nur für Erwachsene sondern auch für Kinder und Jugendliche. Dominique Caina verantwortet das Programm für die Erwachsenen, Bettina Langenheim das für Kinder und Jugendliche. Für die Lesungen sind unterschiedliche Orte vorgesehen, nicht nur in der Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof und in den Esslinger Buchhandlungen wird vorgelesen, auch in der Kreissparkasse Esslingen, die mit ihrer Stiftung die Lesart unterstützt.

Auf der Webseite von Raul Krauthausen, dem Inklusionsaktivisten und Medienmacher aus Berlin, heißt es, dass er am 24. November zusammen mit Adina Hermann aus “Als Ela das All eroberte” lesen wird. Bekannt ist auch schon, dass Alex Capus seinen neuesten Roman “Das kleine Haus am Sonnenhang” vorstellen und dass Raoul Schrott den “Atlas der Sternenhimmel” präsentieren wird und viele weitere Autorinnen und Autoren Esslingen mit ihren Büchern und Lesungen Esslingen bereichern und begeistern werden. Außerdem gibt es Lesungen in den Schulen.

Halten Sie sich möglichst viele Termine im November frei und besorgen Sie sich rechtzeitig Karten: Ab 19. Oktober bei der Esslinger Stadtinfo ober über Reservix.