Die Hundejahre sind vorbei

Der Tierschutzverein und das Tierheim Esslingen haben Schmetterlinge im Bauch – denn sie feiern einen Doppelgeburtstag. Die große Jubiläumsgala ist erst im November, doch der Ticketverkauf ist angelaufen. Und das Kartenkontingent ist begrenzt.

Heute ist es bekannt wie ein bunter Hund. Doch bis das Tierheim Esslingen seinen heutigen Standort auf der Neckarinsel beziehen konnte, gab es viel Katzenjammer. Die Gründungsväter und -mütter mussten sich mit verbitterten Erben, Gefahren für das Trinkwasser und möglichen Erdrutschen herumschlagen. Aber diese Startschwierigkeiten sind längst überwunden – und es gibt einen doppelten Anlass zum Feiern: Der Tierschutzverein Esslingen und Umgebung wurde vor 70 Jahren gegründet, und das Tierheim am Nymphaeaweg 6 besteht seit 60 Jahren. Dieses Doppeljubiläum wird mit einer Festgala im November begangen, für die der Ticketvorverkauf nun begonnen hat. Gefeiert wird aber auch schon vorher. Am Sonntag, 18. Juni, laden das Tierheim und Vereine der Neckarinsel von 10 bis 18 Uhr zum Inselfest mit Flohmarkt, Polizeiboot, Rudern und Kulinarischem ein.

Große, treue Tieraugen öffnen alle Türen, Herzen und Geldbeutel? Von wegen. Der Tierschutzverein Esslingen und Umgebung, so berichtet die Jubiläumsbroschüre zum 70-jährigen Bestehen, musste in seinen Anfangszeiten jeden Pfennig zusammenkratzen. Neun Gründungsmitglieder hatten ihn im August 1953 ins Leben gerufen, die erste öffentliche Versammlung ging im November des gleichen Jahres im völlig überfüllten Saal des „Fürstenfelder Hofes“ in Esslingen über die Bühne. Der Mitgliedsbeitrag lag damals bei gerade einmal drei Mark pro Jahr – dabei wurde dringend Geld für den Bau eines Tierheimes benötigt. Die Spenden reichten nicht aus, und so ging die heutige Ehrenvorsitzende Doris Amthauer mit ihrer Mutter von Haus zu Haus, um das notwendige Kleingeld zusammenzubekommen. 200 000 Mark wurden benötigt.

Die kamen auch zusammen. Blieb die Standortfrage. 1955 war zwar ein passendes Grundstück in Weil gefunden worden. Doch eine Trinkwasserversorgung in der Nähe und eine mögliche Gefährdung durch den Bau warfen alle Pläne über den Haufen. Einen Haufen Ärger handelte sich der Tierschutzverein auch mit einer anderen Immobilie ein. Eine Tierfreundin hatte ihm testamentarisch ihr Haus vermacht. Doch ihre Kinder fochten diese Nachlassregelung in einem langwierigen Rechtsstreit erfolgreich an. Dann schien endlich der große Wurf gelungen. Auf einem Gelände auf dem „Oberen Eisberg“ in Esslingen sollte gebaut werden. Ein Planentwurf lag bereits vor. Doch wieder war es nichts mit dem neuen Tierheim. Denn auf dem Areal bestand die Gefahr eines Hangrutsches. Schließlich konnte aber doch ein Grundstück neben dem Tierpark Nymphaea auf der Neckarinsel von der Stadt Esslingen gepachtet werden. Das Tierheim wurde gebaut. Anfangs wurden nur Hunde und Katzen aufgenommen. Doch die vermehrte Abgabe von Klein- und Wildtieren machte weitere Bauten nötig.

Gar nicht auf den Hund gekommen möchten sich Tierschutzverein und Tierheim zu ihren runden Geburtstagen präsentieren. Am Freitag, 24. November, wird ab 17 Uhr in der Festhalle in Denkendorf eine Benefiz-Gala gefeiert. „Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung, darum empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung“, erklärt David Koch, der Vorsitzende des Tierschutzvereins. Und Horst Theilinger, seit 1993 Leiter des Tierheims, betont, dass die Einnahmen seiner Einrichtung zugute kommen. Das Programm sei hochkarätig, meinen beide. Mit dabei ist das Comedy-Duo Die Kächeles, die Gauthier Dance Juniors, die Zauberer Jaana Scandariato und Nikolai Striebel, Tatjana Geßler und Band sowie Komödiant Olli.

INFO: Karten für die Benefiz-Gala gibt es unter www.tierschutzverein-esslingen.de, in der TIB-Geschäftsstelle in der Grabbrunnenstraße 10, im Tierheim Esslingen, in der Buchhandlung Provinzbuch in der Küferstraße 9 in Esslingen oder bei Schreib und Buch in der Sulzgrieser Straße 93/2 in Esslingen-Sulzgries.