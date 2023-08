Die Bibliothek ist auch ein Urlaubsort

Foto: BÜK

Endlich Ferien! Viele Schülerinnen und Schüler bleiben diesmal zuhause, andere fahren mit ihren Familien in den Urlaub. Doch keiner ist sechs Wochen lang auf Achse. Da ist an manchen Tagen guter Rat teuer, wie man die Freizeit sinnvoll verbringt. Gerade in den Schulferien ist die Esslinger Stadtbücherei für viele Kinder und Jugendliche ein beliebtes Ziel. Denn dort kann man lesen, sich mit Freunden treffen, im Internet surfen Gesellschaftsspiele ausprobieren, und wenn man schon wieder an das nächste Schuljahr denkt, kann man auch prima in der Bücherei lernen.

Es gibt nicht viele öffentliche Orte, an denen man so viele unterschiedliche Dinge tun kann. Für viele Kids ist die Sadtbücherei fast so etwas wie das zweite Wohnzimmer. Fachleute sprechen vom “dritten Ort”, an dem sich Kinder und Jugendliche so zuhause fühlen wie in der Familie oder in der Schule.

“Solche ‘dritten Orte’ werden immer wichtiger”, sagt Hermann Beck, einer der Initiatoren des Unterstützungskreises der Esslinger Stadtbücherei. “Das gilt für alle Generationen und Interessen. Junge und Ältere sollen sich dort wohlfühlen, aber auch diejenigen, die es gerne ruhiger haben, ebenso wie all jene, die sich lieber etwas lebendiger unterhalten. Eine Bibliothek braucht Platz, damit sich die unterschiedlichen Interessen nicht in die Quere kommen. Damit alle und alles in unserer Stadtbücherei unterkommen, muss sie dringend erweitert werden. Wir wissen aus früheren Publikumsbefragungen, dass sich die Menschen im Bebenhäuser Pfleghof sehr wohlfühlen. Viele haben aber auch gesagt, dass sie die unterschiedlichen Bereiche besser entzerrt haben wollen. Deshalb muss die Heugasse 11 Teil der Bücherei werden. So, wie Stadtverwaltung und Gemeinderat das nach dem Bürgerentscheid 2019 versprochen haben.”