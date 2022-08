Die Bibliothek der Zukunft muss jetzt kommen

Foto: BÜK

Fast 20.000 Menschen haben sich 2019 am Bürgerentscheid über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei beteiligt. Die meisten haben dafür gestimmt, den Bebenhäuser Pfleghof zu erweitern und zu modernisieren, aber auch die Befürworter eines Neubaus wollten, dass ihre Bibliothek endlich die Räume bekommt, die sie für ihre Arbeit braucht. Drei Jahre später geht es wieder um die Stadtbücherei. Weil das Geld knapp geworden und von stark gestiegenen Kosten die Rede ist, will OB Klopfer die versprochene „große Lösung“ in die Dreißigerjahre verschieben. Bis dahin will die Stadt nur das Allernötigste reparieren und sanieren. Viele Bürger glauben nicht mehr daran, dass es die Kommunalpolitik ernst meint mit der Stadtbücherei der Zukunft.

Dabei schreibt die Stadt im Internet: „Die Stadtbücherei in ihrer heutigen Form ist dringend sanierungsbedürftig, die Ausstattung ist veraltet, die Publikumsflächen sind zu gering, die Aufenthaltsqualitäten sind durch die intensive Nutzung und den Platzmangel stark beeinträchtigt. Damit kann die Stadtbücherei Esslingen den hohen Anforderungen an eine Bibliothek des 21. Jahrhunderts nicht gerecht werden und ihr Potential nicht ausschöpfen.“ Damit Esslingen endlich die Bibliothek bekommt, die es verdient, hat sich ein Unterstützungskreis gebildet, der sich unabhängig von den Interessen von Gemeinderat und Stadtverwaltung für eine moderne Bibliothek einsetzt. Wir als seine Mitglieder finden, dass die Pausentaste, von der der OB spricht, schon viel zu lange gedrückt wird, gemessen an der Wichtigkeit der Bücherei für die Menschen und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Es ist höchste Zeit, den Weg zu einer Bibliothek der Zukunft zu gehen. Vom Gemeinderat wird eine konstruktive und ehrliche Suche nach Lösungen dringend erhofft, um den Bürgerentscheid endlich umzusetzen.

Bei Interesse bitte melden unter: zukunft-bib-es@gmx.de