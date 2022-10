Der Sportpark im Herbst

Foto: basia@pinterest

Die Tage werden kürzer und immer wieder lädt auch das Wetter nciht dazu ein, sich länger draußen aufzuhalten. Da kommt doch so ein Bastelnachmittag gerade recht. Mit netten Menschen aus dem Quartier und dem Sportpark ein paar schöne Stunden beim Basteln verbringen und auch Ideen für das Basteln zu Hause mitzunehmen. Am 22. Oktober steht das Thema Herbst mit einem leichten Anflug auf Halloween bei uns auf dem Programm. Silke Hilbrecht hat allerlei Hübsches rund um Kürbisse, Fledermäuse und Drachen parat. Und schon jetzt kann man sich den 26. November für Basteleien rund um den Advent vormerken.

Gut zum Herbst würde auch ein (Brett-)Spiele-Angebot passen. Wir würden uns freuen, wenn sich hier Interessierte finden, die sich vorstellen könnten dieses regelmäßig durchzuführen.

Unsere Lernwerkstatt haben wir inzwischen ein wenig entzerrt und bieten diese Dienstags in zwei Gruppen von 16-17 Uhr und 17-18 Uhr an.

Ganz im Zeichen von Kinderturnern und Kindersport steht dann der 13. November. Wir möchten nicht zuviel verraten aber namhafte Größen aus dem Sport werden mit dabei sein. Lasst euch überraschen, was die SV 1845 mit dem DTB da vorbereitet hat.

Für den FC Esslingen stehen noch einige wichtige Spiele an. Schaut doch einmal mal auf der neuen Seite des Sportparks vorbei. Im Kalender könnt ihr ganz aktuell sehen, was gerade so bei uns los ist.

Unter der Rubrik „Angebote“ haben wir die Angebote im Sportpark zusammengefasst. Hier werden nach und nach weitere Optimierungen und Aktualisierungen vorgenommen. Neu ist auch der Bereich der Sportflächen geregelt. Hier wird man nun für eine Anfrage von Sportflächen, die von der BG SV 1845 ./. FC Esslingen betrieben werden, direkt zu einer Buchungsanfrage weitergeleitet.