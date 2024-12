Der Nikolaus im TVH

Foto: TVH

Rund 70 Kinder und deren Familien kamen am Sonntag 15.12. zur jährlichen Winter-Überraschung auf den Sportplatz des TV Hegensberg, welcher dafür extra festlich geschmückt wurde. Es gab leckeren Punsch mit verschiedenen Lebkuchen und für die Eltern auch einen Glühwein. Ein knisterndes Feuer sorgte für eine gemütliche Stimmung und sogar der Nikolaus war vorbeigekommen. Die Kinder sagten ihm viele tolle Gedichte auf, sangen fröhlich Weihnachtslieder, spielten Instrumente und manche führten sogar Tänze auf. Das wurde natürlich gebührend belohnt – der Nikolaus hatte tolle Geschenke, Schokoweihnachtsmänner und traditionell einen großen Sack mit Mandarinen, Nüssen und Äpfeln dabei, die dieses Jahr vom Obst und Gemüsehändler Fritz BW gespendet wurden – vielen Dank dafür! Zum Abschluss las der Nikolaus noch eine Weihnachtsgeschichte vor, der die Kinder voller Spannung lauschten. Es war ein gelungener Nachmittag und eine wunderschöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer und besonders an den Nikolaus. Wir alle wurden am Sonntag mit leuchtenden Kinderaugen belohnt. Weitere Impressionen dieses schönen Nachmittags sind auf unserer Homepage zu finden.