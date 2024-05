Der Bürgerwille verdient Respekt

Foto: BÜK

Die Bücherei beschäftigt viele Menschen. Manche, die unter allen Umständen einen Umzug in das frühere Modehaus Kögel durchsetzen wollen, behaupten jetzt, dass es nur eine kleine Minderheit sei, die sich weiter dafür einsetzt, dass der Bürgerentscheid vom Frühjahr 2019 respektiert und dass die Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof modernisiert und erweitert wird. Wenn man sich in der Stadt umhört, spürt man: Die Realität sieht anders aus, und immer mehr Menschen sehen die Umzugspläne kritisch.

“Modernisiert und erweitert” – genau so stand es auf den Stimmzetteln zum Bürgerentscheid für den Bebenhäuser Pfleghof. Manche haben das und manches mehr vergessen, obwohl sie damals ganz anders geredet haben. So etwas ist gefährlich. Demokratie lebt von Verlässlichkeit, und niemand sollte sich wundern, wenn sich die Bürger nach ein, zwei Jahren noch an Wahlversprechen erinnern. Viele haben sich 2019 erst für ein Bürgerbegehren eingesetzt, noch mehr Esslingerinnen und Esslinger haben dann beim Bürgerentscheid für den Pfleghof gestimmt. Wenn man jetzt glaubt, dass ein Bürgerentscheid “nicht für die Ewigkeit” sei, gibt es nur eine Antwort: einen neuen Bürgerentscheid! Dafür sollten die Bürgerinnen und Bürger nicht nochmal Unterschriften sammeln müssen. Der Gemeinderat sollte selbst einen Bürgerentcheid beschließen. Wenn die Stadt dann nicht nur ihre Kögel-Pläne im schönsten Licht zeigen, sondern genau so die Möglichkeiten einer modernen Bibliothek im Pfleghof vorstellen würde, könnte man leichter denen glauben, die sagen, dass sie die beste Lösung für die Bücherei wollen. Das wäre eine echte Werbung für die Demokratie und könnte helfen, verspieltes Vertrauen zurückzugewinnen.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an zukunft-bib-es@gmx.de. Wir veröffentlichen sie auf www.wir-fuer-die-stadtbuecherei-esslingen.de