Das ReparaturCafé: Nicht-Techniker:innen gesucht!

Foto: RC Esslingen A.Jäger

Ja, richtig gelesen: die Macher:innen des ReparaturCafés sind ganz ausdrücklich auf der Suche nach „nicht-technischen“ Menschen, die sich vorstellen können, das ReparaturCafé-Team bei seinem ehrenamtlichen Engagement zu unterstützen, beispielsweise hinter der Café-Theke, am Empfang oder bei der Betreuung der Gäste. Interessierte können per mail an info@reparaturcafe-esslingen.de Kontakt aufnehmen oder einfach zum nächsten Reparaturtermin am kommenden Samstag, 18. März im ZAK vorbeikommen. Ob Kleidung, Elektrogeräte oder andere Gebrauchsgegenstände – das ReparaturCafé bietet neben dem nötigen Werkzeug auch Materialien, Tips und tatkräftige Hilfe beim Reparieren. Damit möglichst viele Menschen am ReparaturCafé teilnehmen können gilt dabei wie immer die Regel „Eine Person, eine Reparatur“. Eventuelle Wartezeiten können die Gäste im Café-Bereich überbrücken, bei Getränken und von foodsharing Esslingen geretteten Leckereien.

>> Termin: 18. März 2023, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im ZAK – Zentrum für Arbeit und Kommunikation, Franziskanergasse 7, beim Blarerplatz.

>> Die Teilnahme am ReparaturCafé ist kostenlos, aber die ehrenamtlichen Veranstalterinnen und Helfer freuen sich natürlich über Spenden.

>> Kontaktadresse: info@reparaturcafe-esslingen.de