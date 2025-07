Das ReparaturCafé feiert 10. Geburtstag!

Foto: RC Esslingen, H.Bode

Seit 2015 bietet das ReparaturCafé die Gelegenheit, ganz konkret und persönlich für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit aktiv zu werden: alle zwei Monate kann im ZAK in der Franziskanergasse mit Hilfe der ehrenamtlichen Reparatur-Spezialistinnen und -Spezialisten alles repariert werden was sich unter dem Arm tragen lässt. Mehr als 1200 erfolgreiche Reparaturen in 10 Jahren und eine Erfolgsquote von über 60% bestätigen eindrucksvoll: wir alle können durch die Entscheidung für Reparaturen und den Kauf von gut reparierbaren Dingen einen spürbaren Beitrag zum Schutz unserer Ressourcen und unseres Klimas leisten.

Das ReparaturCafé bedankt sich ganz herzlich bei seinen Gastgebern vom ZAK und den vielen ehrenamtlichen Reparaturhelferinnen und Unterstützern, die mit ihrem Engagement diesen Erfolg ermöglichen und freut sich auf die nächsten 10 Jahre, auf viele zufriedene Gäste und auf noch viel mehr reparierte Dinge!

Zur Feier des Jubiläums wird es am Samstag, 19. Juli 2025 von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein »XXL-ReparaturCafé« geben: Unter dem Motto »10 Jahre – 10 Stunden« kann einen ganzen Tag lang repariert und getüftelt werden, um gemeinsam Dinge vor der Mülltonne zu bewahren.

Am Samstag, 12. Juli 2025 präsentieren sich ausserdem auf der Aktionsfläche im Einkaufszentrum »Das ES!« die ReparaturCafés Esslingen, Zollberg und Ostfildern mit Informationen über ihre Aktivitäten. Ebenfalls mit von der Partie ist die neu eröffnete »essembly«, der Technikraum für Esslingen, die Initiativen »Tat und Rat« und »Bürger gehen Online« sowie das Linux-Café Esslingen. Präsentiert werden an diesem Tag unter anderem ein 3D-Drucker, Textilreparaturen, Linux-Rechner zum Ausprobieren und einiges mehr.