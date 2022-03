Danza – die Showtanzgruppe ab 15 Jahren

Foto: KFE

Dynamisch, mitreißend, modern, abwechslungsreich, kreativ, ideenreich, synchron,… das Alles steht hinter dem Namen DANZA.

Wir – die Danzas der Karnevalsfreunde Esslingen e.V. sind eine buntgemischte Gruppe von Tänzerinnen im Alter von 15 bis über 30 Jahren. Unsere Gruppe besteht aktuell aus 10 aktiven Tänzerinnen und den Trainerinnen Evi Ermert und Mia Oberbach.

Unsere Trainingseinheiten sind zweimal in der Woche in unserem Vereinsheim in der Martinstr. in Esslingen.

Mittwochs trainieren wir von 19-21Uhr an unserem tänzerischen Können und erarbeiten gemeinsam kreative Tänze. Donnerstags findet das intensive Grundlagentraining von 19-20:30 Uhr statt, welches spezifische Kraft- und Ausdauerübungen, sowie ein Tanzbasistraining beinhaltet.

In unserer Gruppe steht das WIR an oberster Stelle. Ein guter Gruppenzusammenhalt und eine ausgelassene Harmonie ist uns stets wichtig und dies möchten wir auch auf den Bühnen präsentieren. Bei Wettbewerben starten wir hauptsächlich beim Schwäbischen Turnerbund im „Rendezvous der Besten“.

Wir haben dein Interesse geweckt und du möchtest mit uns gemeinsam auf der Bühne stehen? Dann schreib uns eine kurze E-Mail an danza@karnevalsfreunde.de und wir melden uns bei dir.