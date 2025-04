Damenmannschaft in der Triathlon Liga 2025

Foto: Atanas Naumov

Nonplusultra Esslingen hat in der Saison 2025 wieder eine Damenmannschaft in der Baden-Württemberg Liga am Start. Die Triathlon Liga ist eine vom Baden-Württembergischen Triathlonverband organisierte Wettkampfserie, bei der Vereinsmannschaften gegeneinander antreten. Die Meldung einer Mannschaft in der Frauen-Liga ist nach einigen Jahren Pause besonders erfreulich für den Verein. Das Team der Nonplusultra-Damen besteht aus: Michelle Cierpka. Sie ist eine Neueinsteigerin im Triathlonsport und wird dieses Jahr mit ihren Teamkolleginnen die ersten Triathlons absolvieren. Melanie Grau gehört zu den erfahrenen Triathletinnen. Sie hat bereits einen Ironman-Wettkampf absolviert und ist nun nach längerer Pause wieder mit voller Energie eingestiegen. Maxima Kleisch ist erfolgreiche Wasserballerin beim SSV Esslingen und hat auch bereits einige Ausdauersport-Wettkämpfe absolviert; der Start in der Baden-Württemberg Liga ist neu für sie. Alexandra Rudl hat umfassende Erfahrung im Triathlon: von Liga, über Cross-Triathlon bis zum Ironman. Julia Semesch ist im letzten Jahr von Stuttgart in die Esslinger Ecke zurückgezogen. Sie hat bereits Erfahrung in der Liga bei anderen Vereinen gesammelt. Inka Wagner startet in der Saison 2025 ebenfalls erstmals für Nonplusultra Esslingen. Auch sie ist vor über einem Jahr nach Esslingen gezogen und kennt das Liga-Geschehen bereits. In Summe ist die Mannschaft eine bunte Mischung aus erfahrenen Triathletinnen und Athletinnen, die neu in die Baden-Württemberg Liga einsteigen. Über Ostern sind die Athletinnen im Trainingslager und dann beginnt die Ligasaison mit dem Swim and Run in Karlsruhe am 27. April und dem Echterdinger Duathlon am 1. Mai.