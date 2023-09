Bunter Strauß an Angeboten im Herbst

Foto: Mihailo Kutsyi

Bereits stattgefunden hat in der letzten Ferienwoche das InkluSportsCamp, dass gemeinsam mit der SV 1845 Esslingen, dem FC Esslingen sowie der Diakonie Stetten veranstaltet wurde. 45 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung haben gemeinsam Sport und Spaß im Sportpark genossen. Fast alle Angebote wurden von Sportpark-Vereinen gestaltet und haben damit auch die sportliche Vielfalt im Sportpark Weil gezeigt.

Ende September(30.09.) macht es sich Kevin Steckel zur Aufgabe, in einer kleinen Gruppe Kindern von 5 bis 9 Jahren spielerisch und gut verständlich den Weg zu mehr Selbstbehauptung zu ebnen.

Der Naturheilverein bietet am 26.10. und am 16.11. einen Schnupperkurs Trampolinschwingen in den Sozial- und Gruppenräumen an. Anspannung und Entspannung liegen beim Trampolinschwingen ganz dicht beieinander und helfen Spannungen im Körper zu lösen.

Herbstzeit ist Bastelzeit! Wir freuen uns auf interessierte Mitbastler:innen jeden Alters am 21.10. Silke Hilbrecht hat sich wieder etwas Neues einfallen lassen. Kosten entstehen nur für das jeweils verwendete Material.

In Sachen Stepp-Tanz bieten die keb und Nane Okekunle einen neuen Anfängerkurs ab 8.11. an. Interessierte können sich direkt über die keb anmelden.

Informationen zu allen Veranstaltungen und Hinweise zur Anmeldung bietet die Website der Sozial- und Gruppenräume unter www.es-sportpark.de.