Broadway-Feeling in Esslingen

Foto: S. Hezinger

Ladies and gentlemen, we proudly present: Cabaret! So begrüßte MET, der Chor der Liederlust Mettingen, bei ihrem alljährlichen Sommerkonzert am vergangenen Samstag sein Publikum im ausverkauften Gemeindesaal. Unter dem Motto “Musical Moments” erklangen fortan die schönsten Melodien in lebensfrohen, nachdenklichen und schaurig schönen Tönen. Von Big Spender über One aus Chorus Line mit überragender Choreographie in rot behandschuhten Armen bis hin zu Gershwins Oper Porgy und Bess – Emotion pur!

Auch die Stücke Over the Rainbow aus dem Film der Zauberer von Oz, Can You Feel the Love Tonight aus Disneys König der Löwen und Tarzans You’ll Be in My Heart zogen die Zuschauer in ihren Bann. Spätestens bei Little Shop of Horrors war klar: die Sänger:innen können sich auch bewegen!

Nach einer kurzen Pause mit Sekt und Häppchen im idyllischen Biergarten startete der Chor mit fünf Songs aus West Side Story, u. a. die gesungene Trauzeremonie One Hand One Heart mit Michaela Stier und Marv Bührer in den Solo-Parts. Der Chor war nun nicht mehr in schwarz-rot gekleidet, sondern glitzerte in unterschiedlichsten Tönen. Ebenso schillernd erklang dann New York New York, gefolgt von Macavity und Memory aus dem Musical Cats. Den fulminanten Schluss des Programms bildete ein Abba-Medley mit Fernando, Mamma Mia, Waterloo und Dancing Queen.

Tosender Applaus, Standing Ovations und die Rufe nach einer Zugabe machten deutlich: das Publikum hatte noch nicht genug. Mit den Stücken Hail Holy Queen und I Will Follow Him aus Sister Act mit Claudia Pajonk als Solistin war der krönende Abschluss perfekt!

Perfekt begleitet wurde der Chor von Tobias Bodensiek am Bass, Felix Schrack am Schlagzeug und dem Chorleiter Lothar Sigloch am Klavier, der den Chor wie immer bestens im Griff hatte.

Danach saßen die Sänger:innen und Gäste noch beim ein oder anderen Gläschen zusammen und erfreuten sich gemeinsam an dem wunderschönen musikalischen Abend. www.ll-mettingen.de