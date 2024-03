Blumige Werbung für die Bücherei-Pläne

Foto: BÜK

Nun wissen wir also, wie sich die Stadt eine Bücherei im früheren Kögel-Kaufhaus vorstellt. Das Bücherei-Team hat sich viel Mühe gegeben, einige Räume in einer Info-Veranstaltung im schönsten Licht zu zeigen. Aber war das die Bürgerbeteiligung, die wohl das mindeste wäre, wenn man einen klaren Bürgerentscheid für den bisherigen Standort im beliebten Bebenhäuser Pfleghof einfach aufhebt? Wenn ein Umzug der Bücherei um 130 Meter der große Wurf sein soll, kann der Gemeinderat doch unbesorgt noch einmal die Bürgerinnen und Bürger entscheiden lassen. Und wenn es die Stadt ernst meint mit der Innenstadt und dem Vorschlag, den Pfleghof zum Teil eines Kulturquartiers zu machen, braucht es ein Konzept und eine verbindliche Finanzierung. Nicht erst in ein paar Jahren, sondern jetzt.

Für eine Fragerunde war in der Info-Veranstaltung keine Zeit. Dabei hätte man zum Beispiel gern gewusst, wie viele Lern-Arbeitsplätze es im Kögel geben soll, ob ein so verwinkeltes Haus mit mehr Stockwerken als bisher nicht mehr Personal braucht, wie es sich mit dem Brandschutz verhält, wie man den Lärm in den Griff bekommen möchte, der sich ziemlich ungehindert im Haus verteilt, und warum es immer weniger Medien gibt. Stattdessen war viel von “wundervollen Möglichkeiten”, “Lieblingsplätzen” und “tollen Entwicklungschancen” die Rede. Eine ältere Dame sagte hinterher: “Ich hätte gerne mehr Zahlen und genauere Informationen gehabt. So war das nur eine Werbeveranstaltung.”

Dazu passt auch, dass die Kulturamtsleiterin nicht müde wird, den Pfleghof madig zu machen, der so vielen ans Herz gewachsen ist. Lieblingsplätze, tolle Entwicklungschancen und wundervolle Möglichkeiten gibt es auch dort. Nur dass man sich nie Mühe gegeben hat, die Möglichkeiten des Pfleghofs zu zeigen. Die Stadt will einen Umzug zu Kögel um jeden Preis. Den Pfleghof hat sie nie gewollt.

Ob der Gemeinderat bei so vielen offenen Fragen und der nicht stattfindenden Bürgerbeteiligung sich am 13. Mai für den Umzug entscheiden wird?