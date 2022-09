Bläserklasse für Erwachsene startbereit!

Foto: Thomas Ertel

Die Stadtkapelle Esslingen ging mIt einer öffentlichen Musikprobe am Donnerstag, 21. Juli ab 19.30 Uhr im Hof des Bürgerhaus RSKN in die Sommerpause und startete gleichzeitig die Kampagne zur Werbung für ihr neues Angebot, die Bläserklasse für Erwachsene.

Für alle, die Freude an Musik haben und schon immer mal ein Instrument lernen wollten. Oder bereits ein Instrument spielen und länger pausiert haben. Vielleicht lernen die Kinder gerade ein Instrument und Sie möchten einfach mitstarten ? Oder die Kinder sind aus dem Haus und Sie haben Zeit?

Mit der Bläserklasse für Erwachsene in 3 Monaten zum Weihnachtslied!

In einer Gruppe mit Gleichgesinnten macht es noch mehr Spaß! In der Bläserklasse erlernen die Musikerinnen und Musiker in einer kleinen Gruppe ihr Wunschinstrument und es wird von Anfang an gemeinsam musiziert. Jeder kann mitmachen – es sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich.

Die Bläserklasse für Erwachsene steht allen Interessierten offen.Unser Bläserklassen – Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms NEUSTART AMATEURMUSIK durch die Bundesregierung finanziell gefördert. Daher ist das Angebot von September bis Dezember dieses Jahres mit Instrumentalunterricht und Orchesterstunde kostenfrei als Schnupperangebot möglich.

Informationsabend und Auftaktbesprechung mit unserem Dirigenten Michael Unger und Musikervorstand Johannes Lang wahlweise Mittwoch 14.9. 20:30 Uhr oder Donnerstag 15.9. 19:00 Uhr im Bürgerhaus RSKN in der Sulzgrieser Str. 170.

Bereits heute finden Interessierte weitere Informationen unter https://stadtkapelle-esslingen.de/bkfe