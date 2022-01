Auszeit im Allgäu – Genuss für Leib und Seele

Foto: Thomas Hoppe

Freitag, 6. Mai bis Sonntag, 8. Mai 2022 | Gästehaus Mandorla, Bad Wurzach | Philip Saur, Koch und Konditormeister; Christine Scholder, Diplom-Pädagogin | Kosten: 225,00 € (inkl. Vollpension und Kursgebühr) | Veranstalter: JIN – jung, innovativ, nah – und JIN Plus – Initiativen der katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen e.V

Das Wochenende lädt ein zu einer Auszeit in wunderschöner Natur im württembergischen Allgäu. Neben kulinarischen Gaumenfreuden, die wir im Selbstversorgerhaus gemeinsam kreieren, ist Gelegenheit zu Spaziergängen, zu meditativen Impulsen, zu guten Gesprächen in angenehmer Gemeinschaft oder zu einer Erfrischung im Badeteich mit Quellwasser. Ein gutes Buch und ein Glas Wein laden ebenso zum Entschleunigen ein. Und nicht zuletzt wird es einfach ein abwechslungsreiches und fröhliches Wochenende, bei dem wir die Seele baumeln lassen können. Anreise in Eigenregie. Wir bieten Unterstützung bei der Bildung von Fahrgemeinschaften.

Anmeldung bis 1. Februar bei der Katholischen Erwachsenenbildung Esslingen, 0711 – 38 21 74; info@keb-esslingen.de.