Aushängeschild lesart – Stiefkind Stadtbücherei?

Foto: BÜK

Während der Esslinger Literaturtage wird die Arbeit der Stadtbücherei gern gelobt. Mit guten Worten allein ist es aber nicht getan. Damit die Bibliothek das bieten kann, was die Esslingerinnen und Esslinger von ihr erwarten, muss sie viel mehr Platz als bisher haben. Der Unterstützungskreis der Stadtbücherei informiert bei der lesart mit Flyern über die wichtigsten Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger zur Zukunft der Bücherei: „Gerade in Krisenzeiten, wie wir sie heute erleben, sind Bibliotheken unverzichtbar. Sie bieten Bildung, Begegnung und Teilhabe. Als gemeinschaftsbildende Treffpunkte bringen sie nicht nur Menschen zusammen sondern geben damit auch Innenstädten neues Leben. Mit ihren Angeboten leisten Bibliotheken einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der technologischen und sozialen Entwicklungen in der Gesellschaft sowie zur Analyse politischer Prozesse. Deshalb fordern wir eine öffentliche Debatte über den Stellenwert der Stadtbücherei, konstruktive Vorschläge zur Entwicklung von echten Zukuftsperspektiven sowie Transparenz und bürgerschaftliche Beteiligung bei den Planungen.“

„Viele stimmen uns zu“, berichtet Hermann Beck vom Unterstützungskreis. Petra Helmcke stellt fest, „dass gerade junge Mensche oft fassungslos sind, dass die versprochene Erweiterung und Modernisierung der Bibliothek aufgeschoben oder sogar ganz gekippt werden soll.“ Unterstützer Friedemann Gschwind fordert alle auf: „Kommen Sie zur Informationsveranstaltung der Stadt am Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr im Alten Rathaus. Und reden Sie mit über die Zukunft Ihrer Bücherei.“

Infos zum Unterstützungskreis unter www.wir-fuer-die-stadtbuecherei-esslingen.de.

,