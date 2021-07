Auftaktrennen der 1. Triathlonliga in Darmstadt

Foto:

Die Ligasaison 2021 bietet einige Besonderheiten für die Triathleten von Nonplusultra Esslingen. So fand am Sonntag, den 11. Juli beim Woogsprint Triathlon in Darmstadt zum ersten Mal ein Rennen der 1. Baden-Württembergischen Triathlonliga außerhalb unseres Bundeslandes statt. Für die Veranstalter bedeutet die Ausrichtung von Wettkämpfen aktuell einen erheblichen Mehraufwand und sie tragen auch finanziell ein höheres Risiko als üblich, daher bot sich die gemeinsame Austragung mit dem hessischen Verband und sogar der 2. Bundesliga an. Für Nonplusultra Esslingen traten Sebastian Gomolka, Stephan Groß, Benjamin Klotz, Philipp Stange und Maximilian von Koch an. Auch dieses Rennen wurde wieder im Einzelstartmodus mit 20 Sekunden Startabstand ausgetragen. Das veränderte die Dynamik des Rennens durchaus. Ein kleiner Rückstand, nach den 750 Metern Schwimmen im Naturfreibad Woog, konnte durch eine starke Leistung auf dem Rad und beim Laufen besser wieder ausgeglichen werden als beim Massenstart mit Gruppenbildung auf der Radstrecke. Die Athleten von Nonplusultra Esslingen wussten das für sich zu nutzen. Sie lieferten allesamt auf den 20 Kilometern mit dem Rad und dem abschließenden Lauf über 4,7 Kilometer starke Leistungen ab. Maximilian von Koch erreichte das Ziel bereits nach 1:00:38 Stunden als Tagesschnellster des Teams. Nur gut 90 Sekunden später folgte Philipp Stange und danach die übrigen Teammitglieder innerhalb von weniger als zwei Minuten. Mit dieser sehr homogenen Leistung erreichten die fünf Nonplusultra Athleten Platz 11 in der Teamwertung.