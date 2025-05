Auftakt in Triathlon-Liga für Nonplusultra Frauen

Foto: Alexandra Rudl

Die Liga Saison des Baden-Württembergischen Triathlonverbandes ist gestartet. Den Auftakt machte am vergangenen Sonntag das Frauen-Team von Nonplusultra Esslingen beim Swim and Run im Sonnenbad Karlsruhe. Das Format bestand aus 1.000 Meter Schwimmen und einem anschließenden 7,5 Kilometer langen Lauf. Auch wenn der Wettkampf als Einzelwettkampf durchgeführt wurde und somit jede Athletin individuell gewertet wurde, bot der Wettkampf die Chance, als Team zusammenzuarbeiten. Denn jedes der 19 Teams aus verschiedenen Baden-Württembergischen Vereinen durfte auf einer eigenen Bahn schwimmen. Maxima Kleisch, Melanie Grau und Inka Wagner, alle drei ähnlich starke Schwimmerinnen, haben diese Chance genutzt und sind die 1.000 Meter komplett zusammen geschwommen. Sie kamen gemeinsam nach rund 16 Minuten aus dem Wasser. Michelle Cierpka folgte ihren Teamkolleginnen knapp 2 Minuten später auf die Laufstrecke. Nach den drei Laufrunden rund um das Sonnenbad lief Maxima Kleisch als erste Nonplusultra Athletin nach 50:53 Minuten durch das Ziel, gefolgt von Inka Wagner (51:23), Melanie Grau (51:51) und Michelle Cierpka (56:25). Mit dieser Teamleistung schafften die Athletinnen von Nonplusultra Esslingen bei ihrem ersten Liga-Einsatz einen guten 12. Platz als Mannschaft und gehen damit voller Motivation in den nächsten Liga-Wettkampf, der bereits am 1. Mai in Echterdingen als Duathlon ausgetragen wird.