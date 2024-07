Auf allen Kanälen!

Foto: Wandelstadt-Team

Der Kerngedanke unserer Initiative ist es, dem Guten in unserer Stadt ein Licht zu geben.

Gute Ideen, Initiativen, Veranstaltungen. Gut? Wandel? Was uns antreibt ist, dass wir viel ehrenamtliches Engagement in Esslingen wahrnehmen. Fantasie, Kultur und Wollen.

Wandel hat mit Wirksamkeit zu tun. und es gibt viele Themen denen wir Wirksamkeit wünschen. Politisch wie der Klimaschutz, kulturelle oder die Teilhabe aller an unserer Bürgergesellschaft.

Wir glauben, dass Vernetzung und gemeinsames tun für Wirksamkeit und Wandel steht.

Um den Wandel zu fördern arbeiten wir im Wandelstadt-Team, wenn wir uns treffen, ganz konkret: An unserem Veranstaltungskalender, an unserer Webseite, am Blog und an unserem Newsletter, der “Wandestadtpost”.

Den Newsletter zu abonnieren lohnt sich: Einmal im Monat präsentieren wir aus Esslingen Höhepunkte, Initiativen des Monats und vieles mehr.

Um möglichst viele Menschen erreichen zu können, ist es wichtig viele Kanäle zu bedienen. Hier stoßen wir im Moment auf unsere Grenzen – weil Du uns fehlst!

Wer Lust hat, unser Team mit seinem praktischen Wissen über Social Media Kanäle zu bereichern, ist herzlich willkommen. Auch wenn Du erst mal nur “Willen und Lust” hast – wachse mit uns in das Thema rein!

Wir sind ein ungewöhnliches Team, wir legen wert darauf, die Werte die wir gut finden, auch selber zu leben. Wir gehen gut und wertschätzend miteinander um, leben “Hands-on-Mentatlität” – und haben auch einfach Spaß miteinander.