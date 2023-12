Advent, Advent – ein Lichtlein brennt!

Foto: Ira Ziegler

Licht war das Haupt-Thema des Bastelangebots am Vorabend des zweiten Advent. Neben Windlichtern und “Weihnachtsflaschen” entstanden kreative Tannenbäume und süsse Elche. Die Kreativ-Werkstatt verabschiedet sich damit in 2023 von ihren Bastlern und freut sich gleichzeitig auf ein Wiedersehen in 2024.

Noch bis zum 21. Dezember sind die Sozial- und Gruppenräume geöffnet und das Projektbüro geöffnet. Ab 22.12. schließen wir dann bis zum 7. Januar. Es war ein bewegtes Jahr mit einer Vielzahl an Projekten. LernWerkstatt und KreativWerkstatt haben sich etabliert und sind fester Bestandteil. Aber auch unsere Räume erfreuen sich einer wachsenden, großen Beliebtheit für regelmäßige Treffen, Familienfeiern oder auch Sport, Tanz und Entspannung.

Wir danken all unseren ehrenamtlich Engagierten für Ihren Einsatz in 2023 und die gute Zusammenarbeit. Ihr seid großartig und ohne Euch wären wir nur halb so gut. Lasst uns gemeinsam auch 2024 zu einem guten Jahr machen! Wir haben schon das eine oder andere Projekt geplant, sind aber offen für Eure Ideen oder auch für weitere ehrenamtliche Unterstützung.