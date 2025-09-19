5. Esslinger Insel – Swim & Run

Foto: BeLa Sportfoto, Benjamin Lau

Am vergangenen Samstag konnten wir gemeinsam mit dem Schwimmsportverein Esslingen bereits zum fünften Mal den Esslinger Kaufland Insel – Swim & Run austragen. Selbstverständlich waren wieder viele unserer Mitglieder in unterschiedlichen Rollen involviert. Benjamin Klotz, der die Organisationsleitung von Nonplusultra-Seite hat, stellte an vielen Stellen fest, wie sehr es half, dass inzwischen eine gewisse Routine beim Helferteam herrschte. Diese schmälerte aber keineswegs die Begeisterung für den Wettbewerb. Unsere vielen Helfer waren stets mit Rat und Tat zur Stelle. Um 10 Uhr ertönte die Startsirene zum ersten Mal und die Schüler D, der Jahrgänge 2018/2019 gingen auf die Strecke. Mit viel Freude schwammen die Kinder einmal durch das 50m Becken und rannten anschließend die 200m Richtung Ziel. Es fanden sich auch bereits viele Zuschauer auf der Wiese zwischen Wechselzone und Zielbereich ein und alle Teilnehmenden wurden euphorisch beklatscht. Den ersten Podestplatz des Tages für Nonplusultra erzielte Tim Beyer in der Jugend B, für die 400m Schwimmen und 3000m Laufen benötigte er 17:53 Minuten. Am Nachmittag waren dann die Erwachsenen dran. Um 13:15 Uhr gingen zunächst alle Frauen auf die Strecke von 500m Schwimmen und 5000m Laufen. Jennifer Maurer setzte sich schnell an die Spitze des Feldes, doch beim Laufen musste sie noch zwei Kontrahentinnen ziehen lassen. Bei den Masters war Robert Mattes im Wasser der schnellste Nonplusultra Athlet. Stephan Groß und Jonas Peter waren ebenfalls in den Top 10 zu finden. Doch auf der Laufstrecke drehte Stephan Groß richtig auf. Er arbeitete sich Platz um Platz nach vorn und gewann mit der schnellsten Laufzeit nach 26:59 Minuten.