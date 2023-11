35. Esslinger Queerfilmfestival – in bunt!

Foto: KOKI Esslingen

Vom 9. bis 15. November bietet das KOKI eine spannende, emotionale, buntschillernde, tiefgehende, stets aber auch unterhaltsame Entdeckungsreise in die Welt des queeren Filme.

Das Besondere dabei: Eine ganze Reihe von Filmen haben keinen deutschen Verleih und werden in Deutschland ausschließlich auf Festivals zu sehen sein.

Das Esslinger Queerfilmfestival hat eine lange Geschichte: Ausgehend von einer Filmreihe, initiiert von der „Rosa Zwiebel Esslingen“, entstand Ende der 1980er Jahre das Esslinger QueerFilmFestival (vormals schwul-lesbische Filmtage Esslingen), das jährlich Anfang November im Kommunalen Kino Esslingen stattfindet und zu einer aufregenden Entdeckungsreise durch die Welt des aktuellen Queer Cinema einlädt. Mit etwa 15 Lang- und 20 Kurzfilmen zeigt das Festival die komischen, bunten, fröhlichen, musikalischen, tragikomischen, aber auch nachdenklichen, dramatischen, experimentellen und kämpferischen Seiten queeren Lebens. Seit seiner Entstehung hat sich das Festival, eines der ältesten seiner Art in Deutschland, zu einer festen Größe in der schwul-lesbischen Festivalszene entwickelt und ist Mitglied von QueerScope, dem unabhängigen Verbund deutscher, schwul-lesbischer Festivals. Ergänzt wird das Filmprogramm durch Live-Events, Diskussionsveranstaltungen, Filmgespräche etc.