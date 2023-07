100 Jahre Weilergenossenschaft Rüdern

Foto: Bernhard Winkler

Di e Weilergenossenschaft Rüdern wurde in der jetzigen Form 1923 gegründet. Die Genossenschaft besitzt Grundstücke welche zum größten Teil verpachtet sind, und ein Brennhäusle im Paradies in Rüdern. Früher waren 2 Backhäusle und ein Milchhäusle ebenfalls im Besitz der Weilergenossenschaft. Des Weiteren besaß die Genossenschaft in früheren Jahren verschiedene landwirtschaftliche Geräte, welche von den Mitgliedern genutzt werden konnten – heute würde man das einen Maschinenring nennen.

Für die Aufnahme als Mitglied sind strenge Regularien in der Satzung festgeschrieben – es können nur Rüderner Bürger:innen aufgenommen werden die auch Grundbesitz und ganz wichtig einen guten Leumund haben.

Aktiv wird noch die Brennerei im Paradiesweg betrieben. Hier können sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder ihre Maische von fachkundigen Brennern zu einem Destillat veredeln lassen. Die Brennerei ist in der Regel von November bis ca. März in Betrieb.

Anlässlich unseres 100 jährigen Jubiläums laden wir Alle zu einer Jubiläumshocketse am Sonntag 02. Juli, ab 11.00 Uhr an unseren Geräteschuppen im Spitalwaldweg in Rüdern ein.