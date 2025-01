Zwischenstand bei der Esslinger Stadtmeisterschaft

Foto: Blank

Bei der Esslinger Stadtmeisterschaft im Schach sind drei Runden gespielt. Etwas überraschend, aber nicht unverdient, führt Marcus Naumann das Feld mit 3 Siegen an. In der 3. Runde konnte er im Spitzenspiel gegen Ralf Spierling zuerst die Qualität und dann die Partie gewinnen. Auf Rang 2 folgt ebenfalls noch mit weißer Weste Alan Abdo. In der 4. Runde treffen beide aufeinander. Mit einem halben Punkt Rückstand folgen auf den Plätzen 3 und 4 Gerrit Richter und der Titelverteidiger Filip Kamenov. Danach folgt ein Feld von sieben Spielern mit zwei Punkten, welches von Ralf Spierling und Luca Blum angeführt wird. Insgesamt nehmen an der Esslinger Stadtmeisterschaft, welche über sieben Runden geht, 30 Spieler aus 7 Vereinen teil. Die 4. Runde findet am 17.1. um 20 Uhr statt.

Die Jugend-Vereinsmeisterschaft, bei der 18 Kinder und Jugendliche teilnehmen, findet parallel zur Stadtmeisterschaft statt. Hier führt Konstantin Dimitrov nach drei Runden ungeschlagen das Feld an. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist Jonas Reinhardt und somit dichtester Verfolger. Auf Rang 3 ist Gregor Stedile mit zwei Punkten und somit einem Punkt Rückstand in Lauerstellung. Ebenfalls mit zwei Punkten folgen auf Rang 4 gemeinsam Philip Schaupp, Frederic Schwarz und Ishaan Munagala.

Das nächste Kinder- und Jugendtraining findet am 10.1. ab 17 Uhr in drei aufeinanderfolgenden Gruppen statt. Wer gerne Schnuppern möchte, ist herzlich willkommen. Die Erwachsenen treffen sich ab 20 Uhr. Weitere Infos unter www.freibauer-esslingen.de