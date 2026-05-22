Zwischen Himmel und Erde

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit, Peter Fliegl

Christi Himmelfahrt – traditionelle Öschprozession in St. Katharina – ökumenisch im großen Zug unterwegs über die Felder und Fluren zum Feldkreuz auf der Neckarhalde und mit musikalischer Begleitung von Münsterchor St. Paul und Stadtkapelle Esslingen. Bei Wind und Wolken am Himmel beginnend in St. Katharina. Dort startete Pfarrer Gerhard Forster gemeinsam mit den Gläubigen den Gottesdienst, der dann über mehrere Stationen als Öschprozession von St. Katharina zum Feldkreuz auf der Neckarhalde führte. Betend und singend über die Flure – ein Bittgang durch die Felder, das bedeutet das Wort Öschprozession. Am Feldkreuz wurde dann der Bibeltext ausgelegt und gemeinsam Abendmahl gefeiert. Zurück folgte die Prozession dem Weg über das Seniorenzentrum Haus Radäcker/Katharinenstift und evangelische Kirche Sulzgries wieder nach St. Katharina. Dort öffnete das traditionelle Gemeindefest rund um das Gemeindehaus St. Katharina seine Pforten. Leckereien vom Grill oder Maultaschen standen wieder auf der Speisekarte, am Salat- oder Kuchenbuffet oder an der Getränketheke konnte man sich ebenfalls stärken. Für Kinder gab es am Nachmittag eine kleine Spielstraße von den Mitarbeitern des Jugendtreff Sunshine. Ein herzlicher Dank allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz und den zahlreichen Gästen für ihr Kommen. Schön, dass wir gemeinsam feiern konnten – auch wenn manche Dinge in diesem Jahr durch den Tod von Frau Plach anders waren. Ein besonders herzlicher Dank gilt Pfarrer Forster, der aufgrund der kurzfristigen Erkrankung von Pfarrer Möhler die Prozession eben einfach allein durchführte. Das ist gelebte Ökumene.