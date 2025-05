Zwischen Forellen und Vogel Strauß

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Am Samstag, 10. Mai 2025 startete der Obst- und Gartenbauverein RSKN zu seinem Jahresausflug. Reiseziel war zunächst der Lindenhof in Böhmenkirch, wo seit vielen Jahren Strauße gezüchtet werden. Die Tiere kennt man ja eher aus Dokumentationen über Afrika oder falls schon jemand dort im Urlaub war. Doch hier auf der Schwäbischen Alb? So entdeckten wir bei einer Führung durch das Hofgut die Haltungsmöglichkeiten und erhielten viele Einblicke über Haltung und das Leben dieser Tiere. Vom Ei zum großen Laufvogel, der zwar richtig drollig schauen kann – aber durchaus auch kräftig zuschnappen können.

Danach fuhren wir mit dem Bus zur nahegelegenen Roggenmühle in Geislingen. Ein beliebtes Ausflugsziel in der Region, wo wir zum Mittagessen erwartet wurden. Forellenzucht im frischen Quellwasser – auch interessante Einblicke in diese Tierhaltung.

Im Anschluss bestand die Möglichkeit bei einer kleinen Wanderung zum Helfenstein, dem Geislinger Hausberg, die Aussicht über den Albtrauf zu genießen und die verschiedenen Eindrücke des Tages auf sich wirken zu lassen. Gelegenheit auch für ein Gruppenbild oder ein Tässchen Kaffee.

Bei der Heimfahrt wurden dann die Eindrücke von Tage besprochen und die Vorfreude auf die weiteren Begegnungen über das Blüh- und Pflanzenjahr geweckt. So blicken wir schon voller Freude auf die Veranstaltung „Offene Gärten“ bei dem wir auch vom Obst- und Gartenbauverein RSKN mit unserem Schaugarten im Spitalwaldweg zwischen Rüdern und der Neckarhalde dabei sein werden.