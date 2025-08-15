Zwei Lastenräder und Critical Mass am Fr. 15.8.

Foto: Jürgen Grad VCD Esslingen

Nicht neu aber noch wenig bekannt – Esslingen hat zwei freie Lastenräder.

Der ESel beim Jugendhaus Komma und das Käuzle beim Cafe Kauz sind sogenannte „freie Lastenräder“, wie es sie bereits in über 100 Städten deutschlandweit gibt. Beide können auf Spendenbasis ausgeliehen werden.

Du brauchst mehr Platz für deinen Einkauf oder den nächsten Familienausflug? Kein Problem! Mit einem der Freien Lastenräder bringst du alles sicher und umweltfreundlich ans Ziel. Gerade in der Innenstadt bist du mit den Lastenrad wendig und stadtverträglich unterwegs. Unterstützt von einem E-Motor kommst du spielend die Esslinger Hügel hoch. Leihen statt kaufen, macht viel Sinn, wenn man nur gelegentlich ein Lastenrad nutzen möchte.

Als Gemeingut stehen die Lastenräder allen im Rahmen unserer AGBs zur nichtkommerziellen Nutzung zur Verfügung.

So funktioniert’s:

Anmelden.

Reservieren: Wähle einfach deinen Wunschzeitraum.

Abholen und Losfahren: Mach dich auf den Weg und genieße die Freiheit der nachhaltigen Mobilität!

Zurückgeben und mit deiner Spende zum Erhalt des Gemeinwohlprojekts beitragen

Mehr Infos und Anmeldung:

https://www.lastenrad-stuttgart.de

Oder bei der Critical Mass am Freitag den 15.08.2025. Start 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz

Spreche uns an.