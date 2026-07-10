Zwei Konzerte – ein musikalisches Erlebnis

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit, Peter Fliegl

Das Chorkonzert in der Christuskirche Korntal vom Chor Korntal eV. und dem Kath. Kirchenchor St. Maria, Mettingen stand unter dem Motto „Von Licht, Frieden und Liebe“. Beide Chöre gestalteten das Programm für dieses besondere Ereignis. Mit dem Lied von Gabriel Faurè „Cantique de Jean Racine“ eröffneten die Chöre gemeinsam das Konzert. Weiter ging es mit Mendelssohns „Verleih uns Frieden“ und dem meditativen „Ubi Caritas“ von Ola Gieilo. Es folgte die Missa brevis von John Rutter. Ein besonderer Auftritt war die Darbietung von Sophia Roth, Preisträgerin 2026 von Jugend musiziert regional und bundesweit. Sie beeindruckte durch ihr Können auf dem Klavier und erhielt dafür reichlich verdienten Applaus. Nun folgten weitere Lobpreis- und Gospelgesänge. Das zahlreich erschienene Publikum dankte allen mit großem Beifall. Mit dem Abendlied von Josef Rheinberger beendeten beide Chöre stimmungsvoll das Konzert. Musikalische Leitung hatten: Till Wiebl und Wolfgang Hausmann, der die Chöre am Piano und an der Orgel begleitete.

Dieses Konzert wurde am 4. Juli 2026 in St Maria, Mettingen nochmals aufgeführt