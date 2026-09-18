ZuZule – Vorschau

Foto: Sven Teufel
Wir vom ZuZule sind auch Sammelstelle für WERTstoffe:
bei uns kann man verschiedene Wertstoffe abgeben: alte Handys, Kork, Kronkorken und sonstige Metalle
(Alu, Messing, Kupfer…).
Wir bringen diese wieder in den Umlauf/Kreislauf.
Bei größeren Mengen können wir nach Rücksprache auch abholen.
Außerdem: Annahme von Zinn (Teller, Krüge, Becher…)
AKTUELLES:
Komm im September zum Cleanup & hol Dir direkte ZuZule-Infos
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SEPTEMBER IST DER ZuZule-CLEANUP-MONAT – sei mit dabei!
/ ZuZule – World Cleanup Day 2026 /
Am Samstag 19.9.2026, 10-13 Uhr wird rund um den Maille-Park in Esslingen eine gemeinsame Putzaktion stattfinden, nun bereits zum 8ten MAL!
angelehnt an den weltweiten „World Cleanup Day“.
/ 3te Aichwald – Putzede /
Am Samstag 26.9.26, 10-13 Uhr
bei Interesse an unseren Veranstaltungen: Mail an zuzule@mail.de
Allgemeine Infos zu uns: www.zuzule.net
ZuZule Unterstützen: Buchen – Besuchen/Teilnehmen – Weiterempfehlen – Sponsoring – Spenden
Spendenkonto: Kreissparkasse Esslingen: IBAN: DE11 6115 0020 0104 4494 40