ZuZule – Vorschau

Foto: Sven Teufel

Wir vom ZuZule sind auch Sammelstelle für WERTstoffe:

bei uns kann man verschiedene Wertstoffe abgeben: alte Handys, Kork, Kronkorken und sonstige Metalle

(Alu, Messing, Kupfer…).

Wir bringen diese wieder in den Umlauf/Kreislauf.

Bei größeren Mengen können wir nach Rücksprache auch abholen.

Außerdem: Annahme von Zinn (Teller, Krüge, Becher…)

AKTUELLES:

Komm im September zum Cleanup & hol Dir direkte ZuZule-Infos

Abonnier’ unseren Newsletter, um keine Infos zu verpassen, wie/wo es bei uns weitergeht

Über diesen Link >>> https://zuzule.net/newsletter-anmeldung/

(Link im Web-Browser öffnen und Dich mit Deiner Emailadresse anmelden – danach erhältst Du einen Bestätigungslink)

***

SEPTEMBER IST DER ZuZule-CLEANUP-MONAT – sei mit dabei!

/ ZuZule – World Cleanup Day 2026 /

Am Samstag 19.9.2026, 10-13 Uhr wird rund um den Maille-Park in Esslingen eine gemeinsame Putzaktion stattfinden, nun bereits zum 8ten MAL!

angelehnt an den weltweiten „World Cleanup Day“.

/ 3te Aichwald – Putzede /

Am Samstag 26.9.26, 10-13 Uhr

bei Interesse an unseren Veranstaltungen: Mail an zuzule@mail.de

Allgemeine Infos zu uns: www.zuzule.net

ZuZule Unterstützen: Buchen – Besuchen/Teilnehmen – Weiterempfehlen – Sponsoring – Spenden

Spendenkonto: Kreissparkasse Esslingen: IBAN: DE11 6115 0020 0104 4494 40