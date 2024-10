ZuZule und Deutsche Bahn – Putzaktion

Foto: Sven Teufel

Am Samstag 12.10.24 fand von 9-12 Uhr die erste Putzaktion mit der Deutschen Bahn in Esslingen statt.

Dabei kam einiges an Müll zusammen.

Lowlight: wieder knapp 1000 Kippen!

Leider auch an den Bäumen und Pflanzen… einfach traurig!!!

Denn jede Kippe verunreinigt bis zu 1.000 l Wasser.

Highlight: das Gemälde der Hannabach Zwillinge aus Esslingen an der Bahnhofsunterführung.

Es bleibt festzuhalten:

wenn viele Menschen auf verschiedene Weise versuchen Esslingen schöner zu machen

dann können wir gemeinsam viel bewirken! 🙂

DANKE an alle fleißigen Helfer*innen

und die DB für die Unterstützung !

Wir arbeiten daran, das Event auch nächstes Jahr wieder durchzuführen.

weitere ZuZule-Termine:

Freitag: 1.11.24 unsere bereits 3te Kinovorführung zum World Vegan Day im koki ES

Workshop „Ich mach mich vegan(er) Sa 9.11.24

ZuZule-Second-Hand-Tage mit diversem Rahmenprogramm

(bitte schon einmal vormerken – weitere Details folgen)

Donnerstag bis Sonntag 21.-24. November 2024

Langheck Areal, Esslingen

-> nächster Cleanup: ZuZule mit Transition ES zusammen

am Do 21.11.24 startet um 18 Uhr auch dort

und danach ist gemütlicher Abschluss im Langheck Areal.

-> After Work / After Cleanup “Party”

bei Interesse an unseren Veranstaltungen: Mail an zuzule@mail.de



Allgemeine Infos zu uns und unseren Veranstaltungen auf: www.zuzule.net



P.S. wir sind auf der Suche nach Räumlichkeiten:

Was suchen wir? Workshopräume, Büro, kleiner gemütlicher Cafébereich, Platz für SecondHand,

wenn möglich ein (kleiner) Garten