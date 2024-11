ZuZule meets TierLIEBEn

Foto: Sven Teufel

kleiner Rückblick auf den Samstag 26.10.24:

eine Auszeit beim Lebenshof Tierlieben ! 🙂

in einem unseres liebsten Sehnsuchts Orts!

ein Stück heile Welt!

ein Stück Frieden (auch auf dem Teller!)

Es gab eine Hofführung um alle Tiere des LEBENShofes anzuschauen,

Pizza aus dem eigenen Holzofen und Lagerfeuer 🙂

dazu tolle Gespräche/guter Austausch

und fast eine Stunde Piano-Livemusik direkt aus der Jurte auf m Hof.

DANKE an ALLE Beteiligten für diese schöne und wichtige Zeit ! 🙂

Gitta Haas macht mit ihrem Mann Rainer und dem ganzen Team einen wunderbaren Job !

wer sie und das ganze Projekt unterstützen möchte, schaut auf Ihrer Website, dort geht es zur aktuellen Crowdfunding-Aktion der Baden-Württemberg Stiftung:

Auch wir freuen uns über Unterstützung – haben ein Spendenkonto.

weitere ZuZule-Termine:

Freitag: 1.11.24 unsere bereits 3te Kinovorführung zum World Vegan Day im koki ES

Workshop „Ich mach mich vegan(er) Sa 9.11.24

ZuZule-Second-Hand-Tage mit diversem Rahmenprogramm

Donnerstag bis Sonntag 21.-24. November 2024

Langheck Areal, Esslingen

-> nächster Cleanup: ZuZule mit Transition ES zusammen

am Do 21.11.24 startet um 18 Uhr auch dort

und danach: After Work / After Cleanup “Party”

bei Interesse an unseren Veranstaltungen: Mail an zuzule@mail.de



Allgemeine Infos zu uns und unseren Veranstaltungen auf: www.zuzule.net



P.S. wir sind auf der Suche nach Räumlichkeiten:

Was suchen wir? Workshopräume, Büro, kleiner gemütlicher Cafébereich, Platz für SecondHand,

wenn möglich ein (kleiner) Garten