Foto: Sven Teufel

heute folgt der nächste Beitrag zum Thema „ZuZule macht Bildungsangebote“

am 5. und 6.2 war ich, Sven, zum ersten Mal bei der Realschule Oberesslingen, sowie bei 2 VKL-Klassen. Dort gab es zuerst einen Vortrag über Müllvermeidung/Mehrweg Alternativen, sowie einen kleinen Einblick in pflanzliche Ernährung.

Danach gingen wir gemeinsam die Natur etwas sauberer machen, und das Ergebnis lässt sich mal wieder sehen!

Wir freuen uns sehr, mit ZuZule vor Ort gewesen zu sein!

An den 2 Tagen wurden ca. 140 Schüler*innen erreicht!

Schulen im Landkreis Esslingen können uns und unsere Angebote buchen.

mehr Details dazu gibt es bei uns bei und auch bei der Stiftung der

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

#gemeinsamfürmenschtierundumwelt

Zusammen Zukunft leben – ZuZule

Veranstaltungen:

“A C H T S A M E S I N N E S R E I S E”

Kurstermin 1: Samstag, 21.02.2026, 15-17 Uhr

Kurstermin 2: Freitag, 27.02.2026, 18-20 Uhr

Save The Date:

auch endlich wieder >>> Waldbaden mit Janina, Samstag, 21.3.2026 – Infos folgen

Wie wär’s mit einem Gutschein für einen lieben Menschen?

für unsere Workshops, unseren Secondhand Shop und mehr… schick uns eine Mail an ZuZule@mail.de

mehr Details zu uns auf www.zuzule.net

und auf youtube – gerne ZuZule-Kanal abonnieren