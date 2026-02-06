ZuZule macht Bildungsangebote

Foto: Sven Teufel

am Montag 2.2.26 war ich, Sven, nach 2025 zum 2ten Mal bei einer Schule in Neckartenzlingen.

Dort gab es zuerst einen Vortrag über Müllvermeidung/Mehrweg-Alternativen, sowie einen kleinen Einblick in pflanzliche Ernährung. Das Motto war Klimaschutz kann jede*r! 🙂

Danach gingen wir gemeinsam die Natur etwas sauberer machen, und das Ergebnis lässt sich mal wieder sehen.

An dieser Schule findet die ganze Woche eine Projektwoche statt, in der verschiedene Themen angesprochen und durchgegangen werden.

Wir freuen uns sehr, mit ZuZule ein Teil davon gewesen zu sein.

Schulen im Landkreis Esslingen können uns und unsere Angebote buchen.

Mehr Details dazu gibt es bei uns bei und auch bei der Stiftung der

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.

#gemeinsamfürmenschtierundumwelt

Zusammen Zukunft leben – ZuZule

Veranstaltungen:

“A C H T S A M E S I N N E S R E I S E”

Kurstermin 1: Samstag, 21.02.2026, 15-17 Uhr

Kurstermin 2: Freitag, 27.02.2026, 18-20 Uhr

Save The Date:

auch endlich wieder >>> Waldbaden mit Janina, Samstag, 14.3.2026 – Infos folgen

