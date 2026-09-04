Zur BUND-Arbeit, und zum Schuljahrsanfang

Foto: Jess Bailey

Vorab ein Hinweis in eigener Sache: Ab Montag, dem 7. September, wird ein Team des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) in Esslingen (u. umliegenden Gemeinden) an verschied. Stellen über den BUND und dessen viele Themen und Projekte informieren. Achten Sie also auf das Zeichen des BUND, falls es Ihnen da oder dort begegnet!

Möchten Sie – angesichts der überhandnehmenden Krisen, u.a. bei Artenvielfalt, Wasser und Klima – die Arbeit des BUND vielleicht direkt unterstützen? Dann haben Sie im Rahmen der genannten Informationskampagne auch die Möglichkeit, ohne viel Aufwand Ihren Beitritt zum BUND zu erklären – dem größten Umwelt- u. Naturschutzverband Deutschlands – Ihnen wohlbekannt aus den wöchentlichen Beiträgen hier in der ZWIEBEL. Der BUND ist als gemeinnützig anerkannt – mit Ihrer Mitgliedschaft helfen Sie also direkt der Natur, der Umwelt und dem Klimaschutz!

Unabhängig von der genannten Informationskampagne finden Sie natürlich alles Interessante zur Arbeit der BUND-Bezirksgruppe Esslingen, sowie des Regional-, Landes- und Bundesverbandes, wie immer via www.bund-esslingen.de .

Nun noch ein paar Tipps unseres Landesverbandes zum bevorstehenden Schuljahresbeginn. Denn bei der Auswahl der dafür notwendigen Utensilien können sich Eltern und Großeltern für oder gegen die Umwelt entscheiden! So startet Ihr Kind nachhaltig ins neue Schuljahr:

* Beim Schulranzen auf gute Qualität achten – billige, kurzlebige, nicht reparierbare Modelle ablehnen – evtl. lieber einen soliden Gebrauchten!

* Recyceltes Papier und Stifte aus Holz vorziehen

* Schadstoffhaltige Plastikprodukte vermeiden

* So weit möglich: Vorhandenes nutzen, statt neu kaufen

* Auf das “Eltern-Taxi” verzichten