Zumbakurs mir flexibler Teilnahme

Foto: pixabay

Jeden Donnerstag von 19:00 bis 20:00 Uhr findet in der Kelterturnhalle in Sulzgries unser Zumbakurs statt. Dieses Fitnessprogramm besteht aus lateinamerikanische Tanzelementen. Die Teilnehmer*innen erlernen zu modernen Liedern individuelle Choreografien, die sie in Bewegung bringen und viel Spaß bereiten.

Zumba ist schon immer eine Leidenschaft von Ihnen, aber Zeitmangel verhindert eine regelmäßige Teilnahme? Unsere 10er-Karte könnte die Lösung sein und ermöglicht Ihnen eine flexible Teilnahme am Kurs.

Bei Interesse schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@rsk-sport.de.