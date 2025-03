Zum Frauentag

Foto: Foto: Archiv Die Linke OV Esslingen

Wir wünschen allen Frauen, Freundinnen, Mädchen, Omas (gegen Rechts), Müttern, Arbeiterinnen, Alltagskämpferinnen, Schülerinnen und Studentinnen (…) einen wunderschönen Frauentag.

Frauen kämpfen weltweit für Geschlechtergerechtigkeit. In vielen Ländern auf der Welt haben Frauen nicht die gleichen Rechte.

In anderen Ländern kämpfen Frauen für gleiche Chancen: zum Beispiel in Deutschland. Hier verdienen Frauen durchschnittlich 16% weniger. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und übernehmen den Großteil der Care-Arbeit. Frauen erziehen Kinder und pflegen Angehörige – und dies meist Entgelt frei. Deshalb ist das Risiko von Altersarmut bei Frauen nach wie vor erhöht.

Wir fordern ein Umdenken, wie Familienarbeit besser verteilt und anerkannt werden kann. Viele Frauen werden zwischen familiären Verpflichtungen und der Erwerbsarbeit zerrieben. Öffentliche Angebote für Kinderbetreuung und Pflege müssen ausgebaut werden.

Frauen arbeiten öfter in sogenannten „Frauenberufen“ im Gesundheits-, Erziehungs- oder Bildungswesen. Wer sich professionell um andere sorgt verdient gesellschaftliche Anerkennung – auch finanziell.

Abtreibungen in den ersten drei Monaten sind im Strafgesetzbuch verankert. Frauen wird dadurch das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper vorenthalten.

Das BMI berichtet, dass 52.330 Frauen in Deutschland im Jahr 2023 Opfer von Sexualstraftaten wurden und fast jeden Tag eine Frau auf Grund eines Femizid gewaltvoll stirbt.

Deshalb gehen wir auf die Straße:

Am 8.März 2025 treffen Sie uns von 11-14 Uhr am Bahnhofsvorplatz mit unserem Infostand.

Am 11.März laden wir im Rahmen der Frauenwochen zu „Meine Entscheidung – oder doch nicht“ um 19 Uhr ins Café Maille ein.