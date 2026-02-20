Zum Bürgerentscheid: Es geht um viel mehr!

Foto:

Auf Instagram werden derzeit Videos der Stadtverwaltung verbreitet, die für den Kauf des Kögels werben und Argumente der Kritiker des Kaufs nicht gleichgewichtig berücksichtigen. Wir haben dazu eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Auch wenn der Vorgang im rechtlich erlaubten Rahmen sein sollte, zeigen dieses Vorgehen und die Antwort der Stadtverwaltung auf unsere Anfrage exemplarisch, woran das Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft im Allgemeinen und das Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat im Besonderen leidet: Es fehlt an Transparenz, Fairness und Respekt. Ausgehend von der Spitze der Stadtverwaltung ist es mehr ein Gegeneinander als ein konstruktives Miteinander. Deswegen geht es am 08.03.2026 um viel mehr als um die Bücherei. Es geht darum, ob der Bürger das letzte Wort hat, ob die Stadtverwaltung Dienerin der Bürgerschaft ist oder ob doch Hinterzimmerabsprachen und Seilschaften zum Erfolg führen. Für unsere Fraktion ist klar: Angesichts der bestehenden Haushaltssperre und der prekären finanziellen Lage der Stadt Esslingen halten wir den Kauf des Kögel für nicht verantwortbar. Schon die Sicherung und der Erhalt bestehender Einrichtungen wie des Pfleghofs stellen uns vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Deshalb empfehlen wir: Stimmen Sie am 08.03.2026 mit „Ja“.

Erfreulich: Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und Martin Hess, stellvertretender innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD, kommen am 25.02.2026 um 18:00 Uhr nach Geislingen. Herzliche Einladung!

Alle Infos zum Bürgerentscheid und zur Veranstaltung mit Hans-Georg Maaßen: www.alternative-fuer-esslingen.de.