Zukunft gestalten – Danke fürs Dabeisein!

Foto: Volt Esslingen

Am vergangenen Sonntag fand das angekündigte Get-Together von Volt Esslingen auf dem Rasenplatz innerhalb der Esslinger Burgmauer statt. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen nutzten Mitglieder, aktive Unterstützerinnen und Unterstützer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre zu treffen.

Es wurden neue Kontakte geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und Ideen für die weitere Arbeit von Volt in Esslingen entwickelt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die erfreulichen Entwicklungen der vergangenen Monate: das starke Wachstum der Mitgliederzahlen im Landkreis Esslingen, das überdurchschnittliche Wahlergebnis bei der Bundestagswahl sowie die Planung künftiger Aktivitäten zur weiteren Stärkung der paneuropäischen Bewegung in der Region.

Volt Esslingen bedankt sich herzlich bei allen, die an diesem Nachmittag teilgenommen und mit ihrem Engagement zur gelungenen Veranstaltung beigetragen haben. Das Get-Together hat eindrucksvoll gezeigt, dass das Interesse an einer pragmatischen, lösungsorientierten und europäisch gedachten Politik weiterhin wächst und dass Volt als politische Kraft vor Ort an Substanz gewinnt.

Am 9. Mai geht es weiter: Am Europatag setzt Volt ein starkes Zeichen für Demokratie, Zusammenhalt und Sicherheit. Interessierte sind herzlich eingeladen, gemeinsam an der Europademonstration auf dem Börsenplatz in Stuttgart teilzunehmen. Beginn ist um 17 Uhr.

Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für ein Europa, das vorangeht.