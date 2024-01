Foto: tagesschau.de

In den letzten Tagen wurde viel über neue ehrgeizige Weltraummissionen berichtet – zuletzt das Projekt “Peregrine” der Privatfirma Astrobotic, das 21 “Frachtpakete” auf dem Mond absetzen sollte. Laut tagesschau.de ging es dabei unter anderem um Folgendes: “Eine Box des Paketzustellers DHL mit allerlei Lieblingsgegenständen aus dem Kreis seiner Kundschaft”. Und ein Messinstrument des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das mit der Messung kosmischer Strahlung auf der Mondoberfläche bei der Vorbereitung künftiger Mondlandungen helfen soll. Außerdem: Kapseln eines Weltraumbestattungsunternehmens mit der Asche von Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry, des Wissenschaftlers Arthur C. Clarke und eines Hundes.

Hallo ?! Allein die Kosten des (übrigens kurz nach dem Start schon wieder gescheiterten) Fluges belaufen sich auf etwa 91 Mio. Euro – bezahlt von der NASA, also vom Steuerzahler der USA. Währenddessen nehmen hier in unseren irdischen Sphären die Probleme überhand: weltweit Krieg und Hunger, zu wenig Investitionen in dauerhaft wirksamen Klimaschutz, zu wenig Kraft für Aufbrüche in Landwirtschaft, Bildung, Energieversorgung und medizinische Versorgung.

Offenbar hat auch die jahrzehntelange Ausbeutung der Naturschätze unseres Heimatplaneten Erde diese trübe Bilanz nicht abwenden können! Aber was fällt der Menschheit zur Lösung der Probleme als Nächstes ein: auch der bisher noch wenig berührte, ökologisch sensible arktische Meeresboden soll nun umgepflügt und als Rohstoffquelle ausgenutzt werden – so ein Beschluss des norwegischen Parlaments von dieser Woche.

Die Umweltverbände rufen auf zur Besinnung: Dieser Planet Erde, seine Ozeane, die dünne Humusschicht auf den Landflächen sowie die bisherige Artenvielfalt – das war die Lebensbasis des Menschengeschlechts. Das alles sollten wir nun besser durch Beschränkung auf einen umweltverträglichen Lebensstil bewahren – denn die Aussichten auf eine Zukunft auf Mond und Mars sind trügerisch.