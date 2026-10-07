Zu Wohlspannung finden – Eutonie machen

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Was war nochmal Eutonie? Keine Gymnastik, kein Yoga, aber ein vielversprechendes Angebot an Körperübungen, das auf eine gute Körperspannung abzielt. Erwartungsvoll, gelassen, klar, präsent, kraftvoll und zugleich entspannt. Eine solche Haltung wird durch Eutonie-Übungen aktiviert. Im fein abgestimmten Zusammenwirken von Knochen, Gelenken und Muskeln lösen sich Verspannungen und Schmerzen, Stress wird abgebaut, eine Haltung der Wohlspannung (das heißt ‚Eutonie‘ wörtlich übersetzt) wird aufgebaut. Eutonieübungen werden im Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen ausgeführt. Materialien wie Filzbälle, Bambus, Hölzer und Kastanien geben die Möglichkeit, gezielt Körperregionen, Knochen, tiefere Gewebeschichten und die Faszien anzusprechen.

Eutonie-Abende finden etwa zweimal im Monat montagabends statt, die nächsten Termine sind 19.10.; 09.11.; 23.11. und 14.12. jeweils 19:15 Uhr bis 20:45 Uhr.

Wer ein wenig tiefer reinkommen möchte, kann sich – auch ohne Vorkenntnisse – am Samstagvormittag zu einem Eutonie-Workshop anmelden, der nächste Termin ist am 17.Oktober 2026, 10-13 Uhr.

In Verbindung mit der Stimme wird ein neuer interessanter Zugang im Tageskurs ‘Körper-Stimme-Seele’ am Samstag, 21. November 2026, 10 bis 16 Uhr eröffnet.

Leitung, Information und Anmeldung direkt bei der Referentin Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, Eutoniepädagogin, Musikerin (www.koerperundstimme.com), Tel. 0174-3759571. Den Klosterbrief mit allen Terminen und weiteren Informationen können Sie auf der Homepage des Evangelischen Stadtkirchengemeinde, www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster, herunterladen.