Zu Weihnachten gehört auch Musik!

Am 06. Dezember in der Ortsmitte Hegensberg spielt unsere Jugendkapelle sowie ein paar Junggebliebene bei der Feuerwehr (ca. 18.30-19.00 Uhr) Weihnachtslieder.

Weihnachtliche Klänge der Stammkapelle mit Unterstützung der Jugend erklingen am 08. Dezember in Esslingen auf dem Kessler-Platz (18.05-19.05 Uhr) hinter der Stadtkirche.

Seit 2018 erklingen am 4. Advent (dieses Jahr: 22.12.2024) am Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1, ab 15.00 Uhr stündlich Weihnachtslieder vom MVL. Dazu gibt es in gewohnter Weise eine Kleinigkeit zu Essen sowie Kinderpunsch, Glühwein, heißer Eierlikör und andere Getränke. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Termine 2024 im Überblick:

06.12.24 ca. 18.30-19.00 Uhr Weihnachtliche Stimmung mit der Jugendkapelle, Ortsmitte Hegensberg bei der Feuerwehr

08.12.24 18.05-19.05 Uhr Auftritt innerhalb des weihnachtlichen Singens & Musizierens auf dem Kessler-Platz

21.12.24 15.00 Uhr Kinderweihnachtsfeier, Gemeindehaus Hegensberg-Liebersbronn

22.12.24 15.00 Uhr Weihnachtsklang, Parkplatz Altes Schulhaus, Im Gehren 3/1

Termine 2025

05.01.25 (!) ab 11.00 Uhr Schlachtplattenessen mit Frühschoppen im Alten Schulhaus

15.02.25 19.00 Uhr Frühjahrsunterhaltung im Gemeindehaus Hegensberg

15.03.25 19.30 Jahreshauptversammlung

29.05.25 ab 11.00 Uhr Vatertagshocketse

01.-04.08.25 Großes MVL Sommerfest

