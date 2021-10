Zu prüfen: Das Potenzial von Flachdächern

Foto: „Flying Space“ von Schwörer Haus

Welches Potenzial steckt in den Flachdächern unserer Stadt? Könnten sie eine Antwort sein auf die Frage nach ökologischer Nachverdichtung? Denn Garagen oder Flachdächer eingeschossiger Gewerbebauten könnten mit Wohnmodulen aufgestockt werden ohne dafür neue Flächen zu versiegeln. Daher richten wir folgende drei Fragen an die Politik und Stadtverwaltung: 1.) Wie möchte die Stadt das Potenzial von Aufstockungen auf Flachdächern in Modulbauweise zur urbanen Nachverdichtung nutzen? 2.) Wie will die Stadt die Rahmenbedingungen für das Aufstocken und Umnutzen verbessern, um so das Potenzial zur Schaffung von neuem Wohnraum auszuschöpfen? 3.) Wie will die Stadt das neue Baulandmobilisierungsgesetz umsetzen und gibt es hierzu schon stadtplanerische Konzepte? Mehr Infos unter www.VillaWunderVoll.de