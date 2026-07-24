Zu Gast beim HofGut Sirnau

Foto: Jürgen Eberspächer

Am 08. Juli 2026 besuchten ca. 20 Mitglieder des OGV Wäldenbronn das HofGut Sirnau. Bei einem ausführlichen Rundgang führte Walter Bräuninger, Verantwortlicher des Hofguts, die Gruppe über das Gelände und gab interessante Einblicke in die Entwicklung des Hofguts – von seinen Ursprüngen als Klosteranlage bis hin zur heutigen modernen Baumschule.

Die Besucherinnen und Besucher konnten alte Fachwerkgebäude, historische Scheunen und alte Stallgebäude besichtigen, die noch heute vom klösterlichen Ursprung des Anwesens zeugen. Im Mittelpunkt der Besichtigung stand die Baumschule, die das HofGut Sirnau heute prägt. Die Mitglieder des OGV erhielten Einblicke in die Aufzucht verschiedener Gehölze, die Pflege der Pflanzen und die Herausforderungen, die der Betrieb in Zeiten zunehmender Wetterextreme meistern muss.

Im Anschluss an den Rundgang erfolgte noch ein Austausch bei kühlen Getränken. Herr Bräuninger beantwortete er zahlreiche Fragen der Teilnehmenden – unter anderem zu den Themen Bewässerung, Düngung und der Auswahl klimaresistenter Pflanzen, die für Gartenbesitzer und Obst- und Gartenbauvereine zunehmend an Bedeutung gewinnen.