Zollberger Lobpreisabend Sa.18. April – 18:00 Uhr

Foto: ZoLo

Wir laden herzlich zum Zollberger Lobpreisabend ein!

Gemeinsames Singen – Live Band – Gott loben – leckere Snacks – gelebte Gemeinschaft.

Am Samstag, 18. April um 18:00 Uhr erstrahlt die Christuskirche auf dem Zollberg wieder stimmungsvoll in buntem Lichterglanz, passend zu modernen Liedern, einem Impulsvortrag und Zeit für Stille und Gebet.

Gemeinsam begleitet von der Zolo-Band dürfen alle kräftig mitsingen. Alle Liedtexte werden gut lesbar auf die Wand projeziert. Lobpreisen heisst Gott die Ehre geben, gemeinsam singen, Ihn anbeten und unsere Gedanken und Sorgen vor Ihn bringen.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit bei netten Gesprächen und kleinen Snacks den Abend in der Kirche ausklingen zu lassen. Lasst euch überraschen und seid gespannt auf einen Abend der etwas anderen Art. Wir freuen uns mit euch – herzliche Einladung!

Gerne könnt ihr euch informieren oder uns auch schreiben:

Ort: Esslingen-Zollberg, Christuskirche, Neuffenstrasse 18

www.zolo-es.de | info@zolo-es.de