Zitterpartie bis zur Kidical Mass!

Foto: Kidical Mass Esslingen

Welch eine Woche! Gespannter Blick auf die Wetterdienste: Kalt würde es wohl werden, aber würde es regnen?

Der Sonntag begann leicht sonnig und wurde immer besser und am Nachmittag gegen 15 Uhr fanden sich etwa 130 Kinder und Erwachsene vor dem Rathaus ein.

Für den Fall, dass es doch noch regnen sollte, kündigte Christian Henkel vom Kidical Mass-Team an, dass die ganze Demonstration anhalten würde, damit alle gleichzeitig ihre Regenjacken überziehen könnten.

Während noch Klebetattoos an den Ärmchen einiger Kinder trockneten wies Thomas Albrecht vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) auf die Fortschritte für den Esslinger Radverkehr hin: im Gegensatz zu früher sei der Marktplatz kein Autoparkplatz mehr, sondern werde gerade zum Wohlfühlort umgebaut. Dort könnten Kinder eines Tages das Radfahren üben und zwischendrin die Zehen im Fontänenfeld baden.

Der Neckaruferpark werde am 20. Juni eröffnet und am oberen Rad des Parks werde es einen Radweg geben. Dann müsse es doch eigentlich auch wieder möglich sein, mit dem Rad vom Pliensauturm bis zur wiedereröffneten Rossneckarunterführung zu fahren, bis auf weiteres jedenfalls.

Auch in die Hängepartie um den “Radschnellweg” sei wieder ein bisschen Bewegung gekommen.

Ganz ohne Regen ging es mit Musik kreuz und quer durch die Stadt, mit kleinen Rädern auf grossen Strassen.

So müsste Radfahren das ganze Jahr sein: sicher und entspannt.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer! Schliesslich gibt es eine ganze Menge zu tun, bis so eine Kidical Mass in Kooperation von Verkehrsclub Deutschland (VCD) und ADFC losfahren kann!

Die nächste Kidical Mass findet am 27. September statt. Hoffentlich lohnt sich auch da die Anfahrt für den Eismann!