Zeller Bibeltage: Herzliche Einladung

Johannes – der Name bedeutet „Der HERR ist gnädig“. Er ist nicht nur Verfasser des vierten Evangeliums. Das Neue Testament enthält auch drei Briefe von ihm, geschrieben an die damals junge Gemeinde.

Heute, am letzten Abend der „Zeller Bibeltage“, wird Winrich Scheffbuch, Pfarrer i.R., über Verse aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefes sprechen. Seine Gedanken zum Thema sind überschrieben mit „Er schenkt das Leben“.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Kirchstraße 11, in Esslingen-Zell. Herzliche Einladung an alle Interessierte!