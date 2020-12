Zeit für eine Ermunterung im Advent

Foto: Sozialstation Esslingen e.V.

Der diesjährige Advent zeigt mehr denn je wie wichtig Besinnung, Zusammenhalt und das Miteinander – trotz Abstand und Distanz – sind. Mit liebevoll vorbereiteten Adventspräsenten wurden daher die Kunden des Menüdienstes Esslingen diese Woche überrascht. Der Menüdienst wollte damit seine Dankbarkeit, dass die Kunden auch in diesem turbulenten Jahr dem Dienst treu geblieben sind, ausdrücken. Freude brachten die kleinen Geschenke auf jeden Fall und die Zeit bis Weihnachten kann so hoffentlich etwas versüßt werden. Aber nicht nur auf Süßes durfte sich gefreut werden: auch Gesundes, Rätselhaftes und vor allem Ermunterndes war dabei. Einige der Kunden erhielten auch eine Postkarte gegen Einsamkeit, die die Macher*innen des Vereins Makers League e.V. im Vorhinein von Hand geschrieben und liebevoll gestaltet hatten.

Dieses Jahr, das von der Corona-Pandemie geprägt war, hat gezeigt, dass Angebote, wie z.B. Essen auf Rädern, eine wichtige Hilfestellung im täglichen Leben von vor allem älteren Menschen sind. Oft zeigt sich auch, wie wichtig die alltäglichen Dinge sind, wie z.B. Jemanden, der an einen denkt im Advent, aber eben auch eine gesunde Ernährung, täglich ein warmes Essen oder ein gut gefüllter Kühlschrank. Da ist es gut, wenn man an einzelnen Tagen oder auch an allen Tagen der Woche, ganz wie gewünscht, Essen auf Rädern bestellen kann und zuverlässig beliefert wird. Diese zuverlässige Lieferung kann der Menüdienst gewährleisten, denn Schutz- und Hygienemaßnahmen tragen dazu bei die Versorgung sicher auszuführen und vor allem auch sicherzustellen. Denn der Menüdienst der Sozialstation Esslingen e.V. ist und bleibt auch in 2021 weiterhin für seine Kunden da.

Bei Fragen zum Angebot des Menüdienstes oder auch zum Einkaufservice, für Bestellungen oder auch einfach nur eine erste Beratung steht Ihnen das Menüdienst-Team gerne unter der Telefonnummer 0711 /396988-39 (täglich von 8.00 bis 14:00 Uhr) zur Verfügung.